Neymar si ferma in Qatar: stretta finale col Psg

31 luglio 2017

Questa è la settimana del passaggio di Neymar al Psg . Il brasiliano non è rientrato con il Barcellona dalla tournée americana perché è atteso da un impegno promozionale in Cina. Ma nel tragitto, al ritorno, si fermerà in Qatar , dove risiede il principe Al Khelaifi , proprietario del Psg, per mettere a punto la trattativa col suo probabile (se non sicuro) nuovo club. "La trattativa sta procedendo", ha detto il principe. Mercoledì potrebbero arrivare già firma e presentazione.

In questo momento, poi, ogni gesto, ogni parola, di Neymar lasciano spazio alle più varie interpretazioni. Come il lungo saluto che avrebbe concesso ai rivali del Real Madrid in occasione del "Clasico" americano. Insomma, un incontro di addio prima del suo trasferimento in Ligue 1. L'unica cosa certa, comunque, è che il suo futuro dovrebbe essere lontano dalle Ramblas. In Spagna ne sono sicuri e anche le parole dei protagonisti di questi giorni lasciano intendere che tra poco assisteremo al trasferimento più clamoroso e costoso della storia del calcio.



Tantopiù che i quotidiani sportivi catalani oggi danno per quasi fatta la clamorosa operazione del club parigino: 222 milioni di euro al Barcellona e 30 milioni per cinque anni a Neymar. Cifre incredibili, ma oramai c'è da crederci: un'altra barriera -ma questa è alta come l'Everest- è caduta. E il sito francese Yahoo Sport Francia ha rilanciato poche parole del principe Al Khelaifi: "La trattativa sta procedendo. Sono fiducioso".



L'impressione è che il trasferimento monstre ormai sia agli sgoccioli. Secondo i ben informati è questione di giorni. Mercoledì, infatti, Neymar potrebbe già firmare col Psg e poi essere presentato alla stampa.