NEYMAR SCONSIGLIA IL BARÇA A COUTINHO

29 agosto 2017

E' l'estate dei veleni tra Neymar e il Barcellona. L'asso del Psg, secondo i brasiliani di Estadao, avrebbe sconsigliato infatti all'amico Coutinho di andare in Catalogna. Il neo-acquisto del Paris Saint-Germain, in una chiacchierata con il connazionale, gli avrebbe assicurato che la decisione del Liverpool di tenerlo lontano da Barcellona è quella migliore. Tuttavia, si legge, Coutinho è stato spesso in contatto in questi giorni con Paulinho, nuovo acquisto dei blaugrana.