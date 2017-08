NEYMAR: PSG PAGA LA CLAUSOLA, LA LIGA NON ACCETTA

3 agosto 2017

Intoppo nell'iter burocratico avviato dal Psg per finalizzare il trasferimento di Neymar dal Barcellona. Secondo "Marca", infatti, la Liga spagnola non avrebbe accettato il pagamento della maxiclausola rescissoria di 222 milioni per svincolare il brasiliano dal contratto con il club blaugrana, prolungato meno di un anno fa fino al 2021.