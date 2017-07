Neymar-Psg, la Liga difende il Barça: "Violato il Fair Play Finanziario, li denunciamo"

28 luglio 2017

La Liga scende in campo decisa in difesa del Barcellona . L'affare Neymar , a un passo dal Psg pronto a pagare i 222 milioni della clausola, sta sollevando numerose polemiche e Javier Tebas , presidente della lega spagnola, annuncia: "Il Paris Saint Germain ha violato il Fair Play Finanziario, li denunceremo. Hanno infranto anche le norme sulla concorrenza dell'Unione Europea. Se non sarà aperto nessun fascicolo contro loro, ci rivolgeremo ai tribunali svizzeri sulla concorrenza e, se dovesse servire, anche a quelli spagnoli e francesi".

La Liga, dunque, non ci sta e passa al contrattacco per difendere il calcio spagnolo: "Se non l'abbiamo fatto prima è perché volevo sollevare la questione direttamente al presidente Uefa Ceferin ma non c'è stato tempo - spiega Tebas -. Quel che ho letto sui media mi preoccupa, non possiamo rimanere fermi. E non c'entra il Barcellona, un domani può riguardare anche Real Madrid o Atletico".



Una decisione, quella della Liga, anticipata tempo fa a Nasser Al-Khelaifi, presidente del Psg: "Gli ho spiegato cosa volevamo fare e il perché. Si è arrabbiato ma la Liga deve difendersi".