NEYMAR, PSG AL BARCELLONA: "RISPETTATO LE REGOLE"

22 agosto 2017

Con una nota sul proprio sito internet, il Paris Saint-Germain si dice "sorpreso dal comunicato emesso oggi dal FC Barcellona in cui annuncia l'avvio di una azione giudiziaria in Spagna contro il suo ex giocatore Neymar Jr. e affermando che, in assenza del pagamento da parte Neymar Jr. delle somme rivendicate dal suo ex club, il Paris Saint-Germain dovrebbe assumerne il peso della solidarietà". Il club transalpino "ricorda che, come Neymar Jr., ha rigorosamente rispettato tutte le leggi e le regole applicabili e può solo rammaricarsi, ancora una volta, per l'atteggiamento del Barcellona".