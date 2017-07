NEYMAR, PARLA BARTOMEU: "DECIDONO SEMPRE I GIOCATORI"

27 luglio 2017

"Sono i giocatori a decidere". Così il presidente del Barcellona Bartomeu, intervistato dal New York Times, sul caso Neymar-Psg: "Lui è uno dei nostri giocatori migliori, e non vogliamo perderlo. Vogliamo resti con noi, ha ancora quattro anni di contratto. Non c'è altro da dire. Ma sapete, sono i giocatori che decidono se e quando vogliono partire. Il Barcellona lo vuole e ha bisogno di lui".