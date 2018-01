NEWCASTLE: PIACE SANDRO PER L'ATTACCO

21 gennaio 2018

Il Newcastle vorrebbe offrire una chance per la seconda parte della stagione a Sandro Ramirez, secondo quanto riferisce il Daily Mirror. L'attaccante dell'Everton è sotto contratto fino a giugno 2021 e potrebbe andar via in prestito oneroso. Lo spagnolo classe 1995 ha realizzato un solo gol in maglia Toffees nella prima parte della stagione.