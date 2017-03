NEW YORK COSMOS: PEPE E DIAMANTI NEL MIRINO

11 marzo 2017

Potrebbe finire a New York la carriera di Simone Pepe. Secondo quanto riporta Gazzamercato, i New York Cosmos avrebbero sondato il terreno per portare il centrocampista classe 1983 negli Stati Uniti. La stessa società a stelle e strisce segue con attenzione il trequartista del Palermo Alessandro Diamanti, che dopo l'esperienza in Cina potrebbe tentare quella americana.