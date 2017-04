NASRI VERSO IL RITORNO AL CITY

30 aprile 2017

Il Siviglia ha deciso di non riscattare Samir Nasri. Secondo quanto riporta Estadio Deportivo, il rendimento altalenante del centrocampista francese non avrebbe convinto gli andalusi ad acquistare il suo cartellino, di proprietà del Manchester City, per i 19 milioni pattuiti al momento del prestito. Per Nasri, così, si prospetta dunque un breve ritorno a Manchester per poi prendere, probabilmente, di nuovo il volo verso un'altra destinazione.