NAPOLI-ZIELINSKI, RINNOVO CON CLAUSOLA

09/09/2018

Il Napoli è al lavoro per blindare Piotr Zielinski, attualmente in scadenza nel 2021. Secondo quanto riferito dal Mattino, il discorso tra le parti è già in fase avanzata ed entro ottobre dovrebbe arrivare la firma. Il nuovo contratto prevederà una clausola tra i 100 e i 120 milioni di euro.