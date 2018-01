NAPOLI, YOUNES TORNA ALL'AJAX: ARRIVERÀ SOLO A GIUGNO

30 gennaio 2018

Clamoroso al Napoli. Amin Younes non arriverà in questo calciomercato di gennaio per rinforzare la rosa del Napoli. Il 24enne venerdì scorso si era sottoposto alle visite mediche a Villa Stuart e si attendeva soltanto il tweet di Aurelio De Laurentiis per ufficializzare il passaggio in azzurro. Stando a quanto racconta Il Corriere dello Sport, alla base del mancato trasferimento immediato ci sarebbero alcune problematiche personali del giocatore, ma probabilmente anche l'Ajax avrebbe chiesto qualcosina in più del previsto per liberare subito il giocatore che arriverà comunque a giugno a parametro zero.