NAPOLI, YOUNES PUO' ARRIVARE A GENNAIO

22 dicembre 2017

Il Napoli ha messo le mani su Amin Younes, ala tedesca di 24 anni dell'Ajax. Il giocatore, che ricopre lo stesso ruolo di Insigne, ha il contratto in scadenza nel 2018 e per giugno il ds Giuntoli ha già l'accordo con l'entourage del giocatore. Ma, secondo il Corriere dello Sport, se il club olandese abbassasse le pretese, al momento ferme a 7 milioni, gli azzurri potrebbero provare a far arrivare in Italia Younes già a gennaio.