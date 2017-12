NAPOLI, YOUNES PER GENNAIO

31 dicembre 2017

Il Napoli spinge forte per Amin Younes, attaccante esterno dell'Ajax che a fine stagione si svincolerà a parametro zero e abbraccerà con tutta probabilità la causa azzurra, ma nei piani di Aurelio De Laurentiis c’è la volontà di convincere il club olandese a liberare Younes già a gennaio, “Arriverà a Napoli nell'estate del 2018 - racconta Il Corriere dello Sport - ma se in Olanda vorranno, senza esagerare, sarà possibile mettersi d’accordo un po’ prima, magari subito, per avere un uomo in più e qualche ulteriore variabile: il pressing di Giuntoli è cominciato a fari accesi e i rapporti possono agevolare, però sempre dietro presentazione di una robusta buonuscita”.