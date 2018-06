NAPOLI, YOUNES OFFERTO AL NIZZA PER ARRIVARE A SERI

17/06/2018

L'obiettivo primario per il centrocampo del Napoli è Fabian Ruiz, ma gli azzurri non abbandonano altre piste. Piace sempre Seri del Nizza, con il club partenopeo che, secondo Sky Sport, per abbassare la richiesta economica dei francesi potrebbe inserire nella trattativa Amin Younes, acquistato a gennaio dall'Ajax ma che di fatto potrebbe non approdare mai nella squadra di Ancelotti.