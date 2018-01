NAPOLI-YOUNES, L'AGENTE SPINGE CON L'AJAX

24 gennaio 2018

Il Napoli spinge per Amin Younes. Il tedesco di origini libanesi, attaccante esterno classe '93, era uno degli obiettivi per giugno del Napoli ma visto il no di Verdi la dirigenza sta provando ad anticipare l'arrivo del giocatore, valutato 5 milioni. L'agente del giocatore è al lavoro: c'è un incontro con l'Ajax per convincere il club a liberare l'esterno già a gennaio.