Napoli, "Younes ha un accordo con il Wolfsburg": il club tedesco smentisce

2 aprile 2018

Una vera e propria telenovela. Con colpi di scena dispensati di settimana in settimana. Per conoscere quello che sarà il futuro di Amin Younes non si può perdere nemmeno una puntata. Prima l'accordo trovato dal Napoli con l'Ajax per il trasferimento a giugno dell'ala tedesca (comunque in scadenza di contratto) per 5 milioni di euro; poi le parole del 24enne che si era detto prontissimo per la nuova avventura in Italia; poi l'ipotesi di un nuovo accordo con l'Ajax smentito dallo stesso club olandese; dopo ancora le voci sulla (presunta) decisione del calciatore di rifiutare Napoli nonostante la firma sul nuovo contratto per la presenza nel territorio campano della camorra. Adesso, l'ultimo capitolo: secondo il portale tedesco Sport1, infatti, Younes avrebbe definitivamente deciso di non andare al Napoli nonostante l'accordo con il club di De Laurentiis sia già stato formalizzato e - anche se a rischio squalifica - avrebbe raggiunto un accordo economico con il Wolfsburg per trasferirsi in Bundesliga.