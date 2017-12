NAPOLI, VRSALJKO RESTA ALL'ATLETICO

26 dicembre 2017

Non ci sarà una nuova squadra nel prossimo futuro di Vrsaljko. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As il croato resterà ancora all'Atletico Madrid nonostante le insistenti voci di mercato che lo vogliono vicino al ritorno in Italia. Il tecnico Simeone l'avrebbe convinto a restare rifiutando l'offerta di 22 milioni di euro arrivata dal Napoli. Le ultime prestazioni del terzino sarebbero state il fattore determinante per far cambiare idea all'allenatore e puntare ancora su di lui.