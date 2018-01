NAPOLI, VISITE PER YOUNES: "UN SOGNO REALIZZATO"

26 gennaio 2018

Prime parole da giocatore del Napoli per Amin Younes, l'ala tedesca di origini libanesi che lascia l'Ajax per trasferirsi in Italia. Oggi le visite mediche a Villa Stuart a Roma, poi la firma del contratto col Napoli, che l'ha acquistato per cinque milioni di euro. A Tuttomercatoweb il giocatore ha spiegato: "Per me è la realizzazione di un sogno".