NAPOLI, VISITE MEDICHE PER MACHACH

11 gennaio 2018

Sarà Zinedine Machach il primo acquisto del Napoli per il 2018. Il centrocampista classe '96 è infatti arrivato questa mattina nella clinica Villa Stuart per le consuete visite mediche che attesteranno la sua idoneità sportiva. Superate le visite, il ragazzo si recherà negli uffici romani della Filmauro per la firma del contratto con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.