NAPOLI, VICINI RUIZ E LOBOTKA

16/06/2018

Il Napoli continua a sondare il mercato a caccia di rinforzi per il centrocampo e sarebbe vicino a Stanslav Lobotka e Fabian Ruiz. Per chiudere con entrambi De Laurentiis aspetta il tesoretto da 55 milioni in arrivo dal City per Jorginho. "Sono in contatto con il Napoli da tempo, ma si sta ancora negoziando. Mi piacerebbe molto giocare in azzurro", ha spiegato Lobotka. "Al Celta - ha svelato - mi hanno detto chiaramente che di fronte ad una cifra importante non avrebbero problemi a lasciarmi andare. Ovviamente deve esserci un'offerta adeguata. E' difficile dire entro quanto tempo si potra' raggiungere un accordo, spero entro fine mese".