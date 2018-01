NAPOLI: TUTTO SU VERDI

5 gennaio 2018

Il vero obiettivo del Napoli per questo mercato di gennaio è Simone Verdi, scrive Il Mattino. Il ds azzurro Giuntoli sta provando a strappare il sì del ragazzo per poi affondare col Bologna, ma ancora lo stesso Verdi non sembra convinto. La prima alternativa è Matteo Politano, seguito da Gerard Deulofeu. Sullo sfondo Ciciretti e Younes, già bloccati per giugno e considerate opzioni secondarie in vista di gennaio.