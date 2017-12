NAPOLI, TRE PORTIERI NEL MIRINO

23 dicembre 2017

Il matrimonio tra Pepe Reina e il Napoli potrebbe interrompersi a giugno. La società di De Laurentiis non vorrà farsi trovare impreparata e sta lavorando per trovare il prossimo numero uno – riporta il Mattino – che raccoglierà l’eredità del portiere spagnolo. Tra le candidature più forti resiste quella di Geronimo Rulli della Real Sociedad, già vicino agli azzurri nella scorsa estate, ma non sono da sottovalutare le piste che portano a Rui Patricio dello Sporting Lisbona e al portiere del Genoa Mattia Perin.