NAPOLI, TRE CLUB FRANCESI SU CHIRICHES

30 ottobre 2017

Impiegato in sole 4 occasioni in campionato per un totale di 313', Vlad Chiriches ha attirato le attenzioni di diversi club che sarebbero pronti a tentare l'assalto a gennaio. Lo riferisce la versione francese di 'BeIN Sports', secondo cui sulle tracce del difensore centrale rumeno ci sarebbero il Bordeuax, il Lille e il Nantes di Claudio Ranieri.