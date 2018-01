NAPOLI TRA POLITANO E KLAASSEN

31 gennaio 2018

Sono ore caldissime in casa Napoli, a caccia di un rinforzo in attacco da mettere immediatamente a disposizione di Sarri. Dopo il rifiuto di Verdi e il rinvio dell'affare Younes, che dunque diventerà un giocatore azzurro a giugno, i partenopei insistono ancora per Politano ma hanno pronta l'alternativa. Si tratta di Davy Klaassen, olandese dell'Everton in grado di giocare come trequartista ma anche come esterno offensivo.