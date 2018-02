NAPOLI, TENTATIVO FALLITO PER EL SHAARAWY

2 febbraio 2018

Secondo quanto riporta il quotidiano Il Tempo, il Napoli ha fatto un tentativo in extremis per Stephan El Shaarawy, inviando alla Roma un’offerta il 29 gennaio. Ma il club giallorosso ha chiuso le porte alla cessione del Faraone, così come fatto per un'eventuale partenza di Kevin Strootman. Per Radja Nainggolan, invece, nessun club cinese ha avanzato un'offerta concreta durante il mercato di gennaio.