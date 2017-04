NAPOLI, SU GHOULAM SPUNTA IL MILAN

24 aprile 2017

Che la trattativa per il rinnovo tra il Napoli e Faouzi Ghoulam sia molto complicata non è una novità. La novità, semmai, è l'interesse del Milan per il terzino algerino su cui la società rossonera è pronta a fiondarsi in caso di addio. Il contratto del giocatore scade nel 2018 e le parti continuano a essere distanti. Ma Mirabelli e soci dovranno affrontare una folta concorrenza che prevede PSG, Bayern Monaco e Inter.