NAPOLI, SPUNTA L'IDEA MERET

28 marzo 2017

In attesa di capire come si evolverà il rapporto con Pepe Reina, a Napoli si stanno percorrendo anche altre piste per la porta. In particolare piacciono molto Perin e Meret. Col primo ci sarebbe già una mezza intesa, ma molto dipenderà dal recupero del giocatore dal grave infortunio. In alternativa dunque negli ultimi giorni stanno prendendo quota le chance del giovane portiere dell'Udinese in prestito alla Spal.