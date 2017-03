NAPOLI, SPUNTA L'IDEA LASAGNA

15 marzo 2017

Secondo quanto riferisce il quotidiano Roma, il Napoli starebbe pensando di portare Kevin Lasagna in azzurro in estate. Il club partenopeo potrebbe proporre all'Udinese, che lo ha acquistato lo scorso gennaio, il cartellino di Duvan Zapata, in prestito alla società friulana ma di proprietà del Napoli. Lasagna ritroverebbe così Cristiano Giuntoli, che lo ha scoperto quando ricopriva il ruolo di direttore sportivo del Carpi.