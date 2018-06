NAPOLI, SI TRATTA PER LENO

3 giugno 2018

Il nome di Rui Patricio sembrerebbe allontanarsi, mentre prenderebbe più forza quello di Bernd Leno in casa Napoli, in vantaggio anche su Areola. Stando a quanto riferito da Il Corriere dello Sport, sarebbe accaduto tutto rapidamente e si starebbe tentando anche di arrivare all’epilogo in tempi brevi.