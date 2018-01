NAPOLI, SI TRATTA PER ALZARE LA CLAUSOLA DI MERTENS

10 gennaio 2018

Il Napoli teme di perdere Dries Mertens nel mercato estivo ed è per questo che il club di De Laurentiis sta lavorando al rinnovo dell’attaccante belga. In particolare, il Napoli vorrebbe alzare la clausola di rescissione attualmente fissata complessivamente a 28 milioni di euro. Il club e i procuratori del calciatore stanno parlando di questa possibilità, ma per farlo l'entourage del belga ha chiesto un aumento dell’ingaggio dagli attuali 5 più bonus a 6 milioni di euro. L'attuale accordo tra il Napoli e Mertens scadrà nel 2020.