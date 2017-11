NAPOLI: SI' DI VRSALJKO, GRIMALDO ALTERNATIVA

15 novembre 2017

Non è un mistero che il Napoli sia alla ricerca di un esterno. Il nome in cima alla lista è quello di Sime Vrsaljko, che, secondo Il Mattino, avrebbe già detto sì alla proposta di contratto di 5 anni avanzata dagli azzurri. Il suo agente, Giuseppe Riso, avrebbe già contattato l'Atletico Madrid per capire se la trattativa può essere avviata. Il giocatore viene valutato 20 milioni di euro. L'alternativa potrebbe essere Grimaldo del Benfica, che però costa 30 milioni.