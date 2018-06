NAPOLI, SERI SI RIAVVICINA

14/06/2018

Potrebbe essere Jean Seri il primo rinforzo di peso per il centrocampo del nuovo Napoli di Carlo Ancelotti. Gli azzurri sembrano voler forzare i tempi, tanto che il ds Cristiano Giuntoli oggi è stato a Nizza per trattare con il club francese. Fattasi meno forte la concorrenza di Chelsea e Arsenal, il Napoli pare disposto a versare la clausola (40 milioni) per liberare il gioiello del Nizza. Perché la cosa sia valida, però, bisogna farlo entro il prossimo 15 luglio.