NAPOLI, SEMPRE PIÙ LONTANO IL RINNOVO DI MERTENS

15 marzo 2017

Come riporta La Gazzetta dello Sport, le trattative per il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli sono in una fase di stallo. Il belga non accetta la clausola rescissoria di 50 milioni che vorrebbe inserire il presidente Aurelio De Laurentiis, giudicata troppo alta dal giocatore. A questo punto, se non si trovasse un accordo, il Napoli potrebbe pensare di cedere l'attaccante in estate, per non rischiare di perderlo a parametro zero nel 2018. La valutazione di Mertens si aggira intorno ai 30 milioni di euro. L'Inter è in agguato.