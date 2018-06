NAPOLI: SE PARTE MERTENS ARRIVA IL PAPU GOMEZ

4 giugno 2018

Il Napoli è molto attivo sul mercato, a caccia di rinforzi che possano venire incontro alle richieste di Ancelotti. Per quanto riguarda il mercato in uscita, però, uno dei nomi che sembra destinato ad allontanarsi dall'ombra del Vesuvio è Dries Mertens. Come scrive Il Mattino, nel caso in cui qualche club dovesse pagare la clausola del belga, uno dei possibili sostituti potrebbe essere Gomez dell'Atalanta, anche se al momento la valutazione del club orobico per l’argentino è molto alta.