NAPOLI-SARRI: SI TRATTA IL RINNOVO

18 maggio 2017

Le voci circolate negli ultimi giorni su possibili, futuri, contatti tra l'Inter e Maurizio Sarri hanno convinto il Napoli ad accelerare la questione rinnovo e provare a chiudere il nuovo accordo con il tecnico in tempi brevi. De Laurentiis, scrive La Repubblica, vorrebbe blindare il suo allenatore con il quale, al netto di rapporti apparentemente non idilliaci, c'è una stima di fondo e si prepara a incontrarlo per proporgli il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2020, e soprattutto un ritocco economico che lo avvicini ai migliori tecnici del nostro campionato. La trattativa non sarà però né brevissima né semplice anche se, in caso di rottura, il presidente azzurro sarebbe pronto a far valere il contratto in corso e la penale fissata in caso di addio anticipato.