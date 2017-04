NAPOLI, SARRI: "RINNOVI O CICLO FINITO"

15 aprile 2017

Maurizio Sarri non si sbilancia sui rinnovi di Insigne e Mertens, ma lancia un messaggio a de Laurentiis. "L’importanza di rinnovare i contratti di Insigne e Mertens per rilanciare la sfida alla Juve l’anno prossimo? Non sono nelle condizione di chiedere niente, io ho solo detto che questi due ragazzi sono due simboli di questo ciclo del Napoli e che se si continua con questo ciclo è giusto che ci siano ancora, se no va considerato chiuso questo ciclo", ha detto a Premium Sport.