NAPOLI: SARRI "REINA PUNTO DI RIFERIMENTO IMPORTANTISSIMO"

6 maggio 2017

"Reina per me è un punto di riferimento importantissimo, questo lo rimarrà per sempre per me. Che poi lui abbia un'età e si debba iniziare a pensare tra qualche anno a un portiere più giovane fa parte della storia della vita". Lo ha detto il tecnico del Napoli Sarri nella conferenza stampa dopo la vittoria per 3-1 del Napoli sul Cagliari.