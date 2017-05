NAPOLI, SARRI NON RINUNCIA A MAGGIO

12 maggio 2017

Christian Maggio ha grandi possibilità di restare al Napoli anche la prossima stagione e di terminare la sua esperienza in azzurro con la scadenza del contratto nel 2018. L'esterno piace tantissimo a Sarri, che ha grande considerazione di lui non solo per i temi di campo, ma anche per la sua capacità di essere leader e di fare squadra all'interno dello spogliatoio.