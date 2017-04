NAPOLI, SARRI: "FUTURO? NON HO UN CONTRATTO LUNGO"

22 aprile 2017

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida col Sassuolo, il tecnico del Napoli Maurizio Sarri ha parlato del suo futuro: "Non ho un contratto lungo e a livello teorico il prossimo anno può essere l'ultimo". Incalzato su cosa possa farlo rimanere, l'allenatore ha scherzato: "Non lo so, non ne ho idea e non ci penso. Che ne posso sapere, magari litigo con ADL e ci prendiamo a testate".