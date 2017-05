NAPOLI, SARRI: "CON IL PROSSIMO CONTRATTO MI VOGLIO ARRICCHIRE"

13 maggio 2017

Maurizio Sarri parla del suo futuro all'ombra del Vesuvio: "Napoli per me è stata una soddisfazione enorme. Dopo Empoli tutti a parlare bene di me, ma mi ha preso De Laurentiis. Per me è difficile fare un discorso da qui a 5 anni. Prossimo contratto mi voglio arricchire. Non mi lamento"