NAPOLI, SARRI: "MERCATO? DIFFICILE VISTI I PREZZI"

31 luglio 2017

Maurizio Sarri ha spiegato così le poche operazioni di mercato del Napoli. "Abbiamo costruito questo gruppo in due anni, cresce a livello di mentalità, la scelta di tutte le componenti societarie era di andare avanti con questo gruppo. Era anche difficile inserirsi in un mercato attuale per una realtà come la nostra perchè si sentono operazioni a livello economico impressionanti", ha detto a Monaco.