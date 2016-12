NAPOLI, RINNOVO DI MERTENS: C'È LA CLAUSOLA PER L'ESTERO?

20 dicembre 2016

Dries Mertens e il Napoli sembrerebbero a un passo dall'accordarsi per il rinnovo. Il giocatore belga, secondo Sky Sport, sembra intenzionato a rimanere in azzurro con il club, dal canto suo, avrebbe deciso di inserire nell'accordo una clausola rescissoria valida per l'estero. La firma sul contratto dovrebbe arrivare tra la fine dell'anno e le prime settimane del 2017.