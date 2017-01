NAPOLI, RINNOVO DI INSIGNE: TRATTATIVE AL VIA

22 gennaio 2017

Partiranno presto le trattative tra il Napoli e Insigne per il rinnovo del contratto del calciatore, in scadenza nel 2019. Il desiderio di entrambe le parti è quello di legarsi per molti anni, facendo di Insigne una bandiera, nonostante la precedente interruzione delle trattative avvenuta in luglio, quando la distanza tra domanda e offerta pareva essere incolmabile. Lo riporta Il Mattino.