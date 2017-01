Napoli, rilancio per Orsolini: offerti 9 milioni

13 gennaio 2017

Il Napoli non si arrende e riparte all'attacco per Riccardo Orsolini, l'esterno 19enne dell'Ascoli che piace tanto ai club di Serie A. Il baby talento sembrava destinato alla Juve, nettamente in vantaggio e forte dell'accordo già raggiunto con il giocatore. Ma il club di De Laurentiis ora ha deciso di rilanciare: pronta un'offerta di nove milioni per la società marchigiana, in pratica quasi il doppio di quella dei bianconeri.