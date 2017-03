Napoli, retroscena Mertens: incontro con il Chelsea a dicembre

22 marzo 2017

Gli occhi di Antonio Conte su Mertens ma anche quelli di Fabio Cannavaro, tecnico del Tianjin Quanjian: "Ho parlato con Dries Mertens. Sì, ho cercato di portarlo con me. Ma quando stavo parlando con lui ha iniziato a segnare con grande frequenza al Napoli - ha ammesso di recente in un'intervista al portale belga 'Het Nieuswblad' - Per cui non si è andati oltre la chiacchierata". E lo stesso attaccante del Napoli rivelò: "Ho rifiutato la Cina, avrei sistemato anche i nipoti. Mi hanno offerto davvero tanto soldi, ci ho pensato un giorno, poi ho detto no". E ora quelli dell'Inter, con Suning pronto ad accontentare le richieste di Mertens, il cui contratto con il club azzurro scade nel 2018. Per Mertens, dunque, lo scenario futuro è più che mai aperto. In ogni caso, per restare a Napoli, il giocatore dovrà abbassare le sue pretese - 4 milioni - perché il club azzurro non ha intenzione di assecondare richieste oltre una certa cifra.