NAPOLI-REINA, NESSUNA NOVITA' SUL RINNOVO

25 luglio 2017

Nulla di nuovo sul fronte Pepe Reina. Nessun passo in avanti tra il Napoli e il portiere spagnolo per quanto riguarda il rinnovo del contratto in scadenza nel 2018: il club partenopeo vorrebbe proseguire fino alla naturale scadenza mentre l'estremo difensore, forte di alcune offerte, vorrebbe restare ma prolungando.