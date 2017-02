NAPOLI, RAIOLA ATTACCA SARRI: "EL KADDOURI VIA PER COLPA SUA"

1 febbraio 2017

Mino Raiola, intervenuto a Radio CRC, ha parlato di uno dei suoi assistiti, Omar El Kaddouri, passato dal Napoli all'Empoli: "Se è andato via è per colpa di Sarri. Gli diceva che avrebbe giocato solo se avesse rinnovato il contratto. Non ha mai parlato chiaro con il giocatore".