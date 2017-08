NAPOLI, QUATTRO GIOCATORI IN USCITA

8 agosto 2017

Una lista Champions che parla da sé. Maurizio Sarri e il Napoli hanno deciso di non inserire nei 23 nomi consegnati alla Uefa per il playoff contro il Nizza ben quattro giocatori: Pavoletti, Strinic, Tonelli e Zapata. Indicazione chiara riguardo alle intenzioni di mercato in uscita. A questi quattro si potrebbe aggiungere Giaccherini, inserito nella lista ma in bilico. E intanto Giuntoli si muove per chiudere con il City per Zinchenko.