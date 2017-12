NAPOLI, PROPOSTA UFFICIALE AL BOLOGNA PER VERDI

27 dicembre 2017

Il Napoli ha chiesto ufficialmente Simone Verdi al Bologna. L’attaccante, 25 anni, che tanto bene sta facendo in questa prima parte di stagione si è meritato le luci della ribalta e l’interessamento di tutte le big del calcio italiano, con Roma e Inter insieme ai partenopei a contenderselo. Nei giorni scorsi - stando a quanto scrive Il Corriere dello Sport - il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha telefonato a Claudio Fenucci (amministratore delegato del club felsineo) e al management di Simone Verdi per dimostrare in prima persona l’interessamento del Napoli. Il Bologna, però, probabilmente non lascerà partire verdi per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro.