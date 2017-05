NAPOLI, PRONTO UN QUADRIENNALE PER GHOULAM

19 maggio 2017

Il Napoli è pronto a tutto per trattenere Faouzi Ghoulam: il difensore algerino è in scadenza nel 2018 e la società partenopea è pronta a offrire un quadriennale da 1,8 milioni a stagione. Lo riporta il quotidiano Il Mattino. E' previsto per settimana prossima un incontro tra la dirigenza e il procuratore Jorge Mendes per valutare il rinnovo.